شاهد: أول صور للأسير عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أول صورة للجندي الأسير عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، على متن المروحية الإسرائيلية، في طريقه إلى مستشفى إيخيلوف، بعد أن أفرجت عنه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق الاثنين.

وظهر عيدان وهو يجلس بجوار أمه، ويحمل لوحة كُتب عليها “شكرا ترامب“.

كما نشر الجيش الإسرائيلي على موقعه مقطع فيديو للحظة تسلُّم عيدان من الصليب الأحمر، ووصوله إلى المروحية التي نقلته، ثم اللقاء الذي جمعه بأسرته.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أنه تسلَّم الجندي الأسير عيدان ألكسندر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف كان في قاعدة ريعيم العسكرية بغلاف غزة، إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، ليرافق عملية تسلُّم الجندي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر “نجحنا اليوم في تسهيل نقل رهينة بشكل آمن من غزة إلى السلطات الإسرائيلية”.