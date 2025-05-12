ضربة جديدة للمهاجرين.. بريطانيا تغير فترة الإقامة المطلوبة للجنسية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، خطة شاملة لتعديل نظام الهجرة في المملكة المتحدة، واضعًا حدًا لما وصفه بـ”التجربة الفاشلة للحدود المفتوحة”، التي أدت إلى وصول أعداد المهاجرين إلى قرابة مليون شخص سنويًا.

وتتضمن الخطة الجديدة المنشورة على موقع الحكومة البريطانية، تشديدًا غير مسبوق على قواعد الإقامة والعمل والدراسة، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”خطة التغيير” الهادفة إلى دعم العمال البريطانيين، وتعزيز الاقتصاد، واستعادة السيطرة على الحدود، على حد وصف الحكومة.

الإقامة الدائمة بعد 10 سنوات

بموجب “خطة التغيير” التي طرحتها الحكومة، سيتم تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، باستثناء أصحاب الكفاءات العالية الذين يثبتون مساهمة حقيقية في الاقتصاد والمجتمع البريطاني مثل: الممرضين، الأطباء، المهندسين، وخبراء الذكاء الاصطناعي.

تشديد متطلبات اللغة والاندماج

ولأول مرة، سيُطلب من جميع الراغبين في العمل أو الدراسة أو لمّ الشمل العائلي إثبات مستوى أعلى من إتقان اللغة الإنجليزية، بما في ذلك المرافقين البالغين، بحسب الحكومة البريطانية.

إغلاق “البوابات الخلفية” وتعزيز تنفيذ القانون

الحكومة أكدت أن ” النظام الجديد سيلغي المسارات الخلفية للحصول على الإقامة، ويعزز آليات التنفيذ”. وشهدت البلاد بالفعل ترحيل أكثر من 24 ألف شخص لا يملكون الحق في البقاء منذ الانتخابات، في أعلى معدل ترحيل منذ 8 سنوات.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي اليوم “العيش في هذا البلد امتياز يُكتسب لا حق يُمنح، ومن يأتي إلى هنا عليه أن يلتزم بالاندماج وتعلّم لغتنا”، وأضاف “سنعيد المنطق إلى حدودنا، وننهي الاعتماد على العمالة الرخيصة من الخارج على حساب شبابنا. الآن نضع نهاية له”.

وأضاف “نريد نظامًا مُنضبطًا، انتقائيًا وعادلًا، يعترف بمن يساهمون حقًا في نمو بريطانيا ومجتمعها، ويعيد الحس السليم إلى سياسات الهجرة”.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن بلغ صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة 906 آلاف شخص حتى يونيو/حزيران 2023، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2019.

وبينما أعلنت الحكومة عن تراجع بنسبة 40% في منح التأشيرات منذ تسلّمها السلطة، أكّدت أن النظام الجديد سيمضي “أبعد وأسرع” في إعادة تشكيل سياسة الهجرة بما يخدم الاقتصاد والعدالة للعمال البريطانيين.

نهاية التوظيف الجماعي من الخارج

وسيُفرض على الشركات التي ترغب في استقدام موظفين أجانب إثبات أنها تستثمر في تدريب العمال المحليين. كما سيتم تقليص فرص التوظيف في المهن التي تعاني نقصًا، إلا إذا تم تنفيذ استراتيجيات جديدة لتوظيف البريطانيين.

وستُعرض الحزمة الكاملة للإصلاحات ضمن المقترح الحكومي للهجرة، لاحقًا اليوم في البرلمان على لسان وزيرة الداخلية.