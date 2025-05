مرصد عالمي: مجاعة شاملة تهدد حياة سكان غزة جميعهم

أطلق مرصد دولي لمراقبة الأمن الغذائي تحذيرًا عاجلًا بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدًا أن جميع السكان دون استثناء يواجهون خطر المجاعة، مع وجود نصف مليون شخص معرضين للموت جوعًا في حال استمرار الوضع الحالي.

جاء التحذير في أحدث تقييم صدر عن “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، الذي غطّى الفترة من 1 إبريل/نيسان حتى 10 مايو/أيار 2025، مع تقديم توقعات تمتد حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

ووصفت النتائج الوضع في غزة بأنه “تدهور كبير وخطير” مقارنة بالتقرير الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"About 2.1 million people across the Gaza Strip will likely experience high levels of acute food insecurity, [IPC Phase 3 or above (Crisis or worse)] including nearly 469,500 people who will likely experience catastrophic food insecurity (IPC Phase 5)[Catastrophe]" — @theIPCinfo pic.twitter.com/sMbNqo4PB5

