والدة أسير إسرائيلي تنفجر في نتنياهو (فيديو)

هاجمت والدة الأسير الإسرائيلي متان تسينغاوكر، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بـ”التضحية المتعمدة” بابنها، و”اتخاذ قرار بقتله”.

جاء ذلك بعد الإعلان عن إطلاق السراح المرتقب للجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر دون الإفراج عن بقية الأسرى.

وفي تصريحات نارية، قالت والدة تسينغاوكر: “متان ابني مريض اختطف من سريره وهو بملابس النوم، وهو الآن في نفس النفق مع عيدان. وإذا خرج عيدان وبقي متان، فهذا يعني أن نتنياهو قرر أن يقتله عمدا”.

وأضافت: “بدلا من إطلاق سراح كافة المخطوفين، بات نتنياهو ملاك الموت الذي يهددني.. سأظل ألاحقه وأحاسبه على المعاناة التي يسببها لنا”.

وتحدثت الأم الغاضبة عن الحالة الصحية المتدهورة لابنها، الذي يعاني من ضمور عضلي، ويعيش ظروفا احتجازية قاسية: “ابني مقيد بسلاسل ثقيلة، لا يستطيع حتى الوقوف في النفق الذي هو أكثر انخفاضا من قامته. إذا ترك هناك وحده، فالعزلة ستقتله”.

صفقة انتقائية

وفي رسالة سابقة وجهتها إلى نتنياهو بتاريخ 14 إبريل/نيسان 2025، حذرت والدة الأسير من عقد “صفقة انتقائية وجزئية” تُبقي متان خلف القضبان قائلة: “متان لن ينجو وحده. إذا تم التخلي عنه، فليعلم كل الشعب أن رئيس الحكومة قرر الحكم عليه بالموت انتقاما من عائلته”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن قرب إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، المحتجز في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة وصفها بأنها “بادرة حسن نية” من حركة حماس، وسط ترحيب من قطر ومصر.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرا إسرائيليا لدى حماس في غزة، من بينهم 21 على قيد الحياة، في حين يسجن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9900 أسير فلسطيني، يعاني العديد منهم من ظروف اعتقال قاسية.