أمن السلطة يقتل شابا في الفارعة.. دعوات للتحقيق وحماس تطالب بموقف وطني جامع (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الشاب رامي زهران إثر إصابته برصاص قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية قرب مخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية إن “قوة أمنية تعرضت لإطلاق نار أثناء مهمة لها في المنطقة، مما اضطرها للرد، وأدى ذلك إلى إصابة أحد مطلقي النار”، مشيرا إلى أنه “تبين لاحقا أن المصاب هو أحد رموز حالة الفلتان في المنطقة”.

“استخفاف بالنداءات الوطنية”

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحادثة، واعتبرتها “جريمة جديدة ضمن مسلسل استهداف أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة”، وأكدت أن “استمرار عمليات القتل والملاحقة والاعتقال السياسي تمثل استخفافا بكافة النداءات الوطنية، وضربا للنسيج المجتمعي الفلسطيني”.

وطالبت الحركة في بيانها بموقف وطني جامع “لوضع حد لممارسات الأجهزة الأمنية” و”الحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير”، محذرة في الوقت نفسه من “تداعيات هذه السلوكيات على الوحدة الوطنية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية”.

“تكرار لأساليب الاحتلال”

وفي السياق ذاته، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية “تواصل ارتكاب جرائم قمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن 22 مواطنا استشهدوا برصاص هذه الأجهزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي بيان صادر عنها، دانت اللجنة بشدة جريمة اغتيال الشاب زهران، مشيرة إلى أن “ما جرى يعيد إلى الأذهان أساليب الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة الشباب الفلسطيني وتصفيتهم”.

وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لعدوان متواصل، داعية إلى تحقيق وطني شفاف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، ووقف الملاحقة السياسية والأمنية بحق النشطاء والشباب الفلسطيني.