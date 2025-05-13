الاحتلال يغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في غزة.. والداخلية: سنبقى سدا منيعا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد العميد أحمد القدرة (44 عاما)، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ساعة مبكرة من الفجر.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الشهيد القدرة ظل على رأس عمله طوال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، ولم يتوانَ في أداء واجبه في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن اغتياله يأتي في إطار الاستهداف الممنهج لقادة وضباط الأجهزة الأمنية والشرطية، ضمن مساعي الاحتلال لإيجاد حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي.

وشددت الداخلية على أن هذه الجريمة لن تثنيها عن مواصلة أداء مهامها في حفظ الأمن الداخلي، مؤكدة أنها ستبقى سدا منيعا أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية، رغم التضحيات الجسيمة التي تدفعها من صفوف قياداتها وعناصرها.

وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية، استهدفت إسرائيل قادة وعناصر المنظومة الأمنية في قطاع غزة في محاولة لنشر الفوضى وتعميق معاناة الفلسطينيين في القطاع، وفق ما تقوله بيانات لوزارة الداخلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).