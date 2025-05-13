الاحتلال يقصف المستشفى الأوروبي في غزة.. وإعلام إسرائيلي يكشف هوية المستهدَف (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 16 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومناطق قريبة منه، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال استهدف الساحة الأمامية لقسم الطوارئ في المستشفى ومحيطه بنحو 20 صاروخا، إضافة إلى منزل يبعد نحو 150 مترا عن المستشفى.

وأوضح أن 6 أشخاص استُشهدوا وجُرح العشرات نتيجة قصف مستشفى غزة الأوروبي، في حين استُشهد 10 أشخاص وأصيب العشرات جراء قصف منزل عائلة الأفغاني في منطقة “الضابطة الجمركية” القريبة من المستشفى.

وذكر أن جيش الاحتلال استهدف طواقم الإسعاف التي تنتشل الشهداء والمصابين من منزل الأفغاني القريب من مستشفى غزة الأوروبي.

الهدف

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الهدف من الهجوم كان محمد السنوار، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

كما ذكر مراسل موقع “أكسيوس”، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الهجوم على المستشفى الأوروبي في غزة كان محاولة اغتيال لمحمد السنوار.

وأشارت المصادر إلى أن نتائج الهجوم لا تزال غير معروفة.