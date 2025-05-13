القسام تكشف تفاصيل الاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية في حي الشجاعية

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية صهيونية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية (باقر) شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11-05-2025م”.

وأثارت القسام حالة من الدهشة والتفاعل عبر المنصات مع إعلانها قبل أيام بدء سلسلة عمليات عسكرية جديدة تحت اسم “أبواب الجحيم”، استهدفت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة لاسيما في رفح جنوبا، بكمائن مركّبة.

“وما أدراك ما يُخفي الجنوبُ”.. صورتان وكمائن “أبواب الجحيم” في رفح تثير دهشة المنصات (شاهد)#ابواب_الجحيم #رفحhttps://t.co/eayrnKibgl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2025

وتأتي هذه العمليات ردًا على العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، الذي توسع بعد 18 مارس/آذار الماضي، حيث رفضت إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق، وشنت عدوانا جديدا وواسعا.

وتضمنت الكمائن التي أُعلن عنها حتى الآن مجموعة تكتيكات، من الاستدراج إلى التفجير، ضمن خطة عسكرية يبدو أنها تهدف إلى استنزاف قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات فصائل المقاومة، لأسباب عدة، من بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.