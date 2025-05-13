بـ1200 زوج من الأحذية البيضاء.. أطباء في روتردام بهولندا ينددون باستهداف زملائهم في غزة (فيديو)

نظّمت مجموعة “أطباء من أجل غزة” في هولندا فعالية رمزية في مدينة روتردام غربي البلاد، تحت شعار “اكسروا الصمت. اهتموا بغزة”، شارك فيها عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي الهولندي، للتنديد باستمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والمرافق الصحية الفلسطينية في قطاع غزة.

ونُظمت الفعالية في ساحة سخاوبورخ بلين بمدينة روتردام، الأسبوع الماضي، إذ وُضع 1200 زوج من الأحذية الطبية البيضاء، في إشارة إلى عدد العاملين في القطاع الصحي الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، في هجمات متكررة شنتها قوات الاحتلال على المستشفيات ومراكز الإسعاف وسياراته.

وأوضحت الطبيبة لوز دي كلاين، من منظمة “أطباء من أجل غزة” في هولندا، أسباب هذه الحملة التضامنية خلال حديثها للجزيرة مباشر بقولها “نريد من الناس أن يدركوا ما يحدث. نحن لا نتحدث عن أضرار جانبية أو خسائر غير مقصودة، بل عن استهداف ممنهج للطواقم الصحية، وهو أمر يتعارض مع اتفاقيات جنيف”.

وأضافت “نطالب زملاءنا في القطاع الطبي والمؤسسات الصحية الهولندية، وكذلك الحكومة، بعدم التزام الصمت. عليهم أن يرفضوا الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الطبية الإسرائيلية المتورطة في دعم الاحتلال، وأن يوقفوا الاستثمار في نظام يتسبب في هذه الانتهاكات”.

من جانبه، قال الطبيب ويليم فان دير كران إن الأطباء شاركوا في هذه الفعالية الرمزية “لأننا قلقون وغاضبون، ونشعر بالحزن لما يحدث في فلسطين. من واجبنا أن نشير إلى هذه الانتهاكات، وأن نضغط على السياسيين لاتخاذ خطوات ملموسة”.

حملات دعم وضغط قانوني لمحاسبة إسرائيل

وأوضح الطبيب علي سينا، وهو أحد مؤسسي المنظمة، أن “أطباء من أجل غزة” تضم مهنيين صحيين من خلفيات وتخصصات متعددة، وقد بدأوا حملة واسعة تشمل الضغط القانوني على المؤسسات والشركات الطبية، إضافة إلى إقامة دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سينا للجزيرة مباشر “لدينا مسؤولية جماعية في فضح الانتهاكات المستمرة. نرسل رسائل إلكترونية، ونخوض حملات دعم، ونؤكد رفضنا استخدام صمت القطاع الصحي أداة للتواطؤ”.

وتابع “في الرابع من مايو (أيار)، نقف دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الهولوكوست. واليوم، علينا أن نعترف بالهولوكوست الجاري ضد الفلسطينيين، وأن نحترم القيم التي ندّعي الدفاع عنها”.

وحظيت الفعالية بتغطية إعلامية ومشاركة شعبية ملحوظة، تمثل جزءا من تنامي الحراك في أوساط المجتمع المدني الهولندي، وخصوصا في الأوساط الطبية والأكاديمية، ضد استمرار العدوان على غزة واستهداف الكوادر الصحية.

يُذكر أن منظمة “أطباء من أجل غزة” في هولندا أعلنت تنظيم أنشطة تضامنية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، من بينها ندوة موسعة في العاصمة أمستردام، لمناقشة السبل القانونية والأخلاقية المتاحة أمام القطاع الصحي الأوروبي لوقف التواطؤ مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.