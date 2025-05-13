تحدث عن سوريا وغزة ولبنان وملفات عديدة.. أبرز تصريحات ترامب خلال خطابه في السعودية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن زيارته للسعودية تضيف إلى الولايات المتحدة استثمارات تزيد على تريليون دولار، مشيرا إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما.

كما أعلن ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع العقوبات. حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

وهذه أبرز التصريحات التي جاءت في خطاب ترامب:

العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل.

خفضنا عمليات عبور الحدود الأمريكية بشكل غير شرعي إلى مستوى قياسي وهذا إنجاز ممتاز.

مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي اليوم هي الأعلى منذ 30 عاما.

أيام البؤس الاقتصادي تحت الإدارة السابقة انتهت وصرنا اليوم الدولة الأقوى من الناحية الاقتصادية إذا استثنينا السعودية.

عدد الأمريكيين الذين يرون أن دولتنا تسير على المسار الصحيح أصبح كبيرا.

الصين وافقت على فتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية وسنرى ما سيحصل.

الكونغرس قريب من تمرير أكبر قانون للتخفيضات الضريبية في تاريخنا.

التخفيضات الضريبية سترفع الاستثمارات في الولايات المتحدة بسرعة الصاروخ.

المستثمرون يأتون إلى بلادنا بأعداد غير مسبوقة منذ أن توليت منصبي.

الشركات تتدفق إلى بلدنا بشكل غير مسبوق وقمت بتأمين تريليون دولار خلال شهرين فقط.

شركة أبل ستثتثمر 500 مليون دولار في الولايات المتحدة والشيء نفسه ستفعله شركة إنفيديا.

ما يجري في بلادنا اليوم غير مسبوق ونشهد انفجارا في أعداد الاستثمارات.

مسيرة التحول التي حصلت في السعودية على مدار الأعوام الأخيرة مذهلة ولم أشهد في حياتي مثيلا لها.

القطاعات الصناعية في السعودية اليوم قد تخطت قطاع النفط وهذا دليل على الجهد الذي تحقق.

مسيرة التحول في دبي والدوحة ومسقط أيضا كانت مذهلة.

شعوب المنطقة هي التي حققت ولادة الشرق الأوسط الجديد والمعاصر.

دول الخليج أظهرت اليوم للمنطقة بأسرها المسار نحو تحقيق منطقة آمنة ومنظمة.

عاجل | ترامب: اتخذت قرار رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس أردوغان 🛑 ترامب: نأمل أن تنجح الحكومة الجديدة بسوريا في تحقيق السلام والاستقرار pic.twitter.com/Lx6nOC8ZQj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2025