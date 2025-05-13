ترامب يصل إلى السعودية في مستهل جولة بالمنطقة تشمل قطر والإمارات (شاهد)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة دولة تستمر حتى 16 مايو/أيار، وتُعدّ الأولى له خارج الولايات المتحدة خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استقبال رسمي تبعته استراحة قصيرة في صالة التشريفات تبادل خلالها الجانبان أحاديث ودية وتناولا القهوة السعودية.

وحطّت الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” في الرياض عند الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي، ترافقها مقاتلات سعودية من طراز “F-15″، في مشهد بُثّ مباشرة على وسائل الإعلام الرسمية.

“عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط”

وتشمل الجولة الخليجية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل قطر والإمارات، في وقت قالت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الرئيس “يتطلع إلى الشروع في عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط”، تهدف إلى تعميق التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي مع دول الخليج.

ويُنتظر أن تتصدّر ملفات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي مباحثات ترامب مع قادة دول الخليج، إضافة إلى دفع عجلة الاستثمارات الخليجية في السوق الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن موافقته على هدنة مع جماعة “أنصار الله” في اليمن، كما أسهم البيت الأبيض بدور بارز في تسهيل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسير إسرائيلي أمريكي، وكذلك في جهود وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

لقاءات موسعة مع قادة الخليج

ومن المرتقب أن يعقد ترامب لقاءات موسعة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط توقعات بالإعلان عن صفقات كبرى في قطاعات الدفاع والطيران والطاقة.

وأشارت مصادر سعودية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المملكة ستسعى إلى إبرام عقود للحصول على مقاتلات أمريكية من طراز “F-35” وأنظمة دفاع جوي متطورة، على أن تُسلّم خلال فترة ولاية ترامب الحالية.

وتُعدّ زيارة ترامب الحالية للرياض تكرارا لاختياره المملكة أول محطة خارجية خلال ولايته الأولى عام 2017، في دلالة على الأهمية التي توليها إدارته للعلاقات مع الخليج العربي.