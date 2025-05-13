ترحيب سوري واحتفالات شعبية بعد إعلان ترامب رفع العقوبات.. هذه أبرز ردود الفعل الدولية

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ترحيبه بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن دمشق.

وقال الشيباني إن هذا التطور “نقطة تحول محورية للشعب السوري بينما يتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة”.

وأضاف أنه “يمكن للرئيس ترمب أن يحقق اتفاق سلام تاريخيا ونصرا حقيقيا للمصالح الأمريكية في سوريا”.

ورأى وزير الخارجية السوري أن “ترامب قدّم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية”.

وأردف “مستعدون لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة”.

وتوجه الشيباني بالشكر لـ “السعودية قيادة وحكومة وشعبا على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا”.

وفي هذا الصدد، قال “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.

عاجل | ترامب: اتخذت قرار رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس أردوغان 🛑 ترامب: نأمل أن تنجح الحكومة الجديدة بسوريا في تحقيق السلام والاستقرار pic.twitter.com/Lx6nOC8ZQj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية (الرياض) “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم للنمو”.

وبعد إعلان ترامب، خرج سوريون في الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات عن بلادهم، حيث تقاطرت السيارات في الشوارع وُرفعت الأعلام السورية ابتهاجها بالقرار.



ردود الفعل الدولية إزاء رفع العقوبات عن سوريا

الأمم المتحدة

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بـ “التصريحات الصادرة عن ترامب بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا”.

وكتب في تدوينة عبر تويتر “يأتي ذلك انسجاما مع ندائي المستمر لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. في جميع أنحاء سوريا وفي الشتات، حيث يطالب السوريون بأغلبية ساحقة بتوسيع نطاق تخفيف العقوبات وتسريعه”.

ورأى المبعوث الأممي أن “مسألة رفع العقوبات بالغة الأهمية لتمكين تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، وإنعاش الاقتصاد السوري، وتمكين العديد من السوريين في الإسهام بشكل نشط في الجهود الوطنية لإعادة بناء بلدهم”.

أرحب بالتصريحات الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا، ويأتي ذلك انسجاماً مع ندائي المستمر لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. في جميع أنحاء سوريا وفي الشتات، يطالب السوريون بأغلبية ساحقة بتوسيع نطاق تخفيف العقوبات وتسريعه. — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) May 13, 2025

الأردن

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي، الذي يُعد “خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري”.

وجدّد القضاة “التأكيد على دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها”.

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته المملكة العربية السعودية الشقيقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُعد خطوة… pic.twitter.com/MXVDkMDKKQ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 13, 2025

لبنان

وفي لبنان أعرب الرئيس حوزيف عون عن ترحيبه الكبير بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك “بمسعى مشكور من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان”.

وتمنى عون أن يكون هذا “القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها”.

الرئيس عون يعرب عن ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، متمنياً أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 13, 2025

قطر

ورحبت دولة قطر باعتزام ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ورأت أنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود السعودية وتركيا في هذا السياق.

وجدّد البيان “دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية”.