سياسة|سوريا

ترحيب سوري واحتفالات شعبية بعد إعلان ترامب رفع العقوبات.. هذه أبرز ردود الفعل الدولية (فيديو)

سوريون يحتفلون بإعلان ترامب رفع العقوبات عن بلادهم
مدة الفيديو 07 دقيقة 07 ثانية 07:07
13/5/2025-|آخر تحديث: 10:40 PM (توقيت مكة)

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ترحيبه بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن دمشق.

وقال الشيباني إن هذا التطور “نقطة تحول محورية للشعب السوري بينما يتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمرة”.

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وأضاف “يمكن للرئيس ترامب أن يحقق اتفاق سلام تاريخيا ونصرا حقيقيا للمصالح الأمريكية في سوريا”.

ورأى وزير الخارجية السوري أن “ترامب قدَّم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر غير إنسانية”.

وأردف “مستعدون لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة”.

وتوجه الشيباني بالشكر لـ”السعودية قيادة وحكومة وشعبا على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا”.

وفي هذا الصدد، قال “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية الرياض “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم للنمو”.

وبعد إعلان ترامب، خرج سوريون إلى الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات عن بلادهم، وتقاطرت السيارات في الشوارع، ورُفعت الأعلام السورية ابتهاجا بالقرار.

سوريون يحتفلون بإعلان رفع العقوبات (رويترز)


ردود الفعل الدولية إزاء رفع العقوبات عن سوريا

الأمم المتحدة

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بـ”التصريحات الصادرة عن ترامب بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا”.

وكتب في تدوينة عبر تويتر “يأتي ذلك انسجاما مع ندائي المستمر لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال. في جميع أنحاء سوريا وفي الشتات، حيث يطالب السوريون بأغلبية ساحقة بتوسيع نطاق تخفيف العقوبات وتسريعه”.

ورأى المبعوث الأممي أن “مسألة رفع العقوبات بالغة الأهمية لتمكين تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، وإنعاش الاقتصاد السوري، وتمكين العديد من السوريين في الإسهام بشكل نشط في الجهود الوطنية لإعادة بناء بلدهم”.

الأردن

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي، الذي يُعَد “خطوة مهمة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري”.

وجدَّد القضاة “تأكيد دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا والشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها”.

لبنان

وفي لبنان، أعرب الرئيس جوزيف عون عن ترحيبه الكبير بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك “بمسعى مشكور من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وتمنى عون أن “يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها”.

قطر

ورحبت دولة قطر باعتزام ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ورأت أنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود السعودية وتركيا في هذا السياق.

وجدَّد البيان “دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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