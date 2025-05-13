جماعة “أنصار الله” تعلن قصف مطار “بن غوريون” بصاروخ فرط صوتي (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن مسؤوليتها عن قصف مطار “بن غوريون” في إسرائيل، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان مصور إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت “عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون”، باستخدام “صاروخ باليستي فرط صوتي”.

وذكر المتحدث أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح، وتسبب في “هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة”.

وقال إن العملية “تأتي تأكيدا على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة”.

وشدد المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” أن “عملياتها الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على (قطاع) غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن.

وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة للجيش إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة، شملت تل أبيب والقدس ومحيطهما، للتحذير من الصاروخ.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة حالة من الخوف والهلع بين مسافرين على أرض مطار بن غوريون. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرحلات توقفت في المطار أثناء اعتراض الصاروخ.

وأظهرت مقاطع متداولة عملية اعتراض الصاروخ في سماء مدينة القدس.

من جهة أخرى، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن صاروخا آخر أُطلق من اليمن اتجاه إسرائيل، مضيفة أنه سقط خارج إسرائيل ولم يتم تفعيل الإنذارات.