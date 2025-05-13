سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، اتجاه مناطق عسقلان وغلاف غزة.

وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة شمالي غلاف القطاع، بينها عسقلان ونير عام وإيفيم وسديروت.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن “إطلاق صواريخ اتجاه مستوطنات غلاف غزة”.

وفي بيان لها عبر منصة تلغرام، قالت السرايا إن “القوة الصاروخية في سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن القصف”، مؤكدة “استهداف مدن أسدود وعسقلان وسديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية”.

وأضافت “القصف الصاروخي يأتي ردا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى.

ودوت صفارات الإنذار في العديد من المدن الإسرائيلية بما في ذلك القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وضمنها مدن تل أبيب وريشون لتسيون وهرتلسيا واللد، ومدن أخرى، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.