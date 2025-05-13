كيف توقع حسن إصليح اليوم الأول بعد استشهاده؟ (فيديو)

قبل استشهاد الصحفي الفلسطيني حسن إصليح بفترة، سأله أحد أصدقائه عما يعتقد أنه سيحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استشهاده.

“سيتحدثون عني، وبعد الدفن سيزول كل شيء”

بجملة بسيطة تحمل في طياتها الكثير من الألم والحقيقة، أجاب حسن “ماذا سيحدث؟ فقط ساعتين زمن سيتحدثون عني، وبعد الدفن سيزول كل شيء. استشهد قبل هذا صحفيون كثر، من يموت يرحمه الله، نحن فقط أرقام، وأصبحنا لا نسوى شيئًا في هذا العالم”.

آخر ما نشره حسن إصليح

وقبل أقل من يوم من استشهاده وهو جريح، نشر حسن إصليح آخر منشور له عبر تليغرام “مجددًا.. طيران الاحتلال يشن غارة على مدينة غزة”، وكان آخر ما نقله عبر فيسبوك “قصف مدفعي إسرائيلي على قيزاني رشوان والنجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

أما آخر ما كتبه عبر حسابه بمنصة إكس فهو: “تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيه: عيدان ألكسندر، الرهينة الأمريكي الذي ظننا أنه مات، سيتم إطلاق سراحه من قبل حماس.. أخبار عظيمة”.

ترمب: عيدان ألكسندر الرهينة الأميركي الذي ظننا أنه مات سيتم إطلاق سراحه من قبل حماس .. أخبار عظيمة — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 12, 2025

وقد استُشهد الصحفي الفلسطيني حسن إصليح بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، 13 مايو/أيار.

وجاءت الجريمة عندما كان إصليح يتلقى العلاج من إصابة سابقة جراء قصف آخر استهدف خيمته التي لجأ إليها مع عدد من الصحفيين.