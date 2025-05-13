مسن مقدسي يحبط محاولة “ذبح قربان” في الأقصى وحماس تدعو إلى النفير العام (فيديو)

حاول مستوطن إسرائيلي إدخال قربان إلى المسجد الأقصى لذبحه فيه، قبل توقيفه من قبل مسن فلسطيني وتسليمه للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي 4 مستوطنين وهم يقتربون من باب الغوانمة، أحد الأبواب في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث توجد عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في الفيديو أحد المستوطنين أثناء ركضه وإفلاته من عناصر الشرطة باتجاه باب المسجد، قبل توقيفه من قبل المواطن الفلسطيني، سعيد أبو نجمة وتسليمه لأفراد الشرطة.

وكان المستوطن الإسرائيلي يضع قربانا “خروفا صغيرا” في كيس كان يحمله أثناء محاولته اقتحام المسجد. كما أوقفت شرطة الاحتلال 3 مستوطنين آخرين كانوا برفقته، قبل أن يتمكنوا من اقتحام المسجد.

نجح أحدهم بالدخول لساحات المسجد.. مسن فلسطيني يفشل محاولة مستوطنين إسرائيليين ذبح قربان داخل المسجد الأقصى في القدس pic.twitter.com/xLesEndGJ1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2025

انتهاك صارخ لقدسية الأقصى

وحذرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة من تداعيات خطيرة عقب تمكن مستوطن متطرف من إدخال قربان حيواني إلى المسجد الأقصى، واعتبرت أن هذا العمل يمثل انتهاكا صارخا لقدسية الأقصى، محذرة من مغبة استمرار مثل هذه الاقتحامات ومحاولات فرض واقع جديد في المسجد.

ودعت الرابطة أهالي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والرباط في الأقصى، كما طالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية أولى القبلتين ووقف الاعتداءات المتكررة ومحاولات تقسيم المسجد.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، محذرة من تداعيات لا تحمد عقباها في حال استمرار الانتهاكات، ومؤكدة أن الشعوب الإسلامية لن تبقى صامتة إزاء المساس بالمقدسات الإسلامية.

دعوة إلى النفير العام

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محاولة مستوطنين إسرائيليين “ذبح قربان” في المسجد الأقصى، “تصعيدا خطيرا يستدعي النفير العام للتصدي لهذه الاعتداءات وحمايته”.

واليوم الثلاثاء، اقتحم مستوطنون مجددا، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.