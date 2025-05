نزهة عائلية لوزير الصحة الأمريكي تثير انتقادات.. تعرَّف على السبب (صور)

أثارت صور نشرها وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي له مع عدد من أفراد أسرته وأحفاده خلال نزهة للعائلة في حديقة وطنية انتقادات حادة من وسائل الإعلام.

ونشر كينيدي (71 عاما) عددا من الصور على حسابه بمنصة إكس، الاثنين، وقال إنها التُقطت خلال رحلة للعائلة في عيد الأم إلى حديقة “دمبارتون أوكس”، قائلا إنه سبح مع عدد من أحفاده في “روك كريك” بالعاصمة واشنطن.

لكن المشكلة تكمن في أن “روك كريك” ليس سوى “مصرف” للمخلفات الملوثة، إذ تحذر هيئة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة من استخدامه لأنه “خطر على صحة البشر”.

وتقول هيئة المتنزهات الوطنية في نشرة تحذيرية من المصرف “روك كريك لديه مستويات مرتفعة من البكتيريا ومسببات الأمراض التي تجعل السباحة أو الانغماس فيه أو أي اتصال مع مياهه خطرا على صحة البشر والحيوانات الأليفة”.

ودعت الهيئة المتنزهين إلى عدم النزول في مصرف “روك كريك” والابتعاد عنه، كما توجه سلطات العاصمة واشنطن بعدم السباحة في أي من المجاري المائية في المدينة منذ أكثر من 50 عاما بسبب ارتفاع معدلات التلوث بها.

وأشار تقرير، صدر عام 2021، إلى أن مصرف روك كريك يحتوي على “مستويات مرتفعة من بكتيريا إي كولاي، ما يشير إلى تلوثه بالصرف الصحي”، بحسب موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي.

وقال موقع “ذي ديلي بيست” إنه ليس من الواضح ما إذا كان وزير الصحة مدركا لخطورة السباحة في هذا المصرف، لكن موقع “ذي هيل” الأمريكي أشار إلى وجود العديد من اللافتات في المكان تحذر من السباحة فيه.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025