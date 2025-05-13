نشرت بيانا بالعبرية ردا على نتنياهو.. حماس: هكذا تم الإفراج عن عيدان ألكسندر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عودة الجندي الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إلى ذويه ليست نتاجا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، بل جاءت نتيجة “الاتصالات الجادة مع الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء”، مشددة على أن “وهم الضغط العسكري” لم ولن ينجح في استعادة الأسرى.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أوضحت الحركة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل تضليل الرأي العام الإسرائيلي، مؤكدة أن العدوان على غزة فشل في تحقيق أي من أهدافه، وعلى رأسها استعادة الأسرى.

هذا هو السبيل الوحيد

وأشارت حماس إلى أن الإفراج عن ألكسندر يشكّل “دليلا جديدا على أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل الوحيد لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب”.

وأعادت حماس نشر البيان باللغة العبرية أيضا، موجهة رسالتها مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي، لتفنيد ما وصفته بـ”الدعاية الكاذبة التي يقودها نتنياهو”، والتأكيد على أن الطريق إلى عودة الأسرى يمرّ عبر طاولة المفاوضات، لا من خلال القصف والإبادة.

وبعد إطلاق سراح ألكسندر، تقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، 20 منهم أحياء، في حين يوجد بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.