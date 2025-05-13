هلع وتوقف الرحلات في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بالبلاد.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة حالة من الخوف والهلع بين مسافرين على أرض مطار بن غوريون. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرحلات توقفت في المطار أثناء عملية اعتراض الصاروخ.

وأظهرت مقاطع متداولة عملية اعتراض الصاروخ في سماء القدس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه إسرائيل، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو تعمل على اعتراضه.

وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة للجيش إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة، شملت تل أبيب والقدس ومحيطهما، للتحذير من الصاروخ.

وأظهر مقطع متداول شظايا صاروخ في مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، نشر نصر الدين عامر -نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة “أنصار الله” في اليمن- مقطعا مصورا على حسابه بمنصة إكس لمسافرين على أرض مطار بن غوريون خلال عملية اعتراض الصاروخ.

وكتب عامر معلقا “ينبغي أن يدرك الجميع بما فيهم شركات الطيران العالمية أن كيان العدو الصهيوني غير آمن، ومطاراته غير آمنة ومعرَّضة للاستهداف في أي لحظة”.

وأضاف “كما ينبغي أن يعلم الجميع بأن أهم حدث في المنطقة هو ما يحدث في غزة من جرائم إبادة وحصار قاتل”.

وأكد أن عمليات اليمن لن تتوقف “إلا بوقف العدوان على (قطاع) غزة ورفع الحصار عنها”.