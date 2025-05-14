أبرز ما جاء في المؤتمر الختامي للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المملكة والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط مسبقة.

وأشار، في ختام القمة الخليجية الأمريكية الخامسة، إلى أن هناك أملًا في تحقيق تقدم ملموس على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، وسط جهود دبلوماسية إقليمية ودولية متواصلة. كما دعا إلى تحرك عاجل لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية السعودي:

نرحب بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ونراه خطوة ضرورية.

سوريا ليست وحدها، ونحن في مقدمة الداعمين لنهوضها.

الشراكة السعودية الأمريكية في الدفاع والأمن قوية وتاريخية.

الذكاء الاصطناعي مجال واعد وسيوفر 22 ألف وظيفة في المملكة عبر شراكة استراتيجية مع واشنطن.

سعداء بأننا ساهمنا في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ونعمل على تثبيته.

نتمنى تقدما في مفاوضات الملف النووي الإيراني بما يخدم استقرار المنطقة.

لقاء ترامب والشرع وأردوغان وولي العهد السعودي تناول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب لقاء رفيع جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن القمة الخليجية الأمريكية الخامسة التي عقدت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض.