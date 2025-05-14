“إلى شعب اليمن”.. سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لقصف مستوطنات غلاف غزة وعدد من المدن القريبة من القطاع.

ووجّه متحدث باسم سرايا القدس التحية إلى شعب اليمن وإلى جماعة “أنصار الله” وإلى “كل من تبقى من أحرار هذا العالم” لموقفهم من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويعرض المقطع عملية تجهيز الصواريخ ونقلها إلى مرابضها، ثم إطلاقها.

وأعلنت سرايا القدس، أمس الثلاثاء، قيام القوة الصاروخية التابعة لها بقضف “أسدود وعسقلان وسديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتراض 3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، اتجاه مناطق عسقلان وغلاف غزة.

وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات عدة شمالي غلاف القطاع، بينها عسقلان ونير عام وإيفيم وسديروت.