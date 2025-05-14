الشيخ تميم لترامب: جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتم ذلك هذه المرة (فيديو)

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن السلام هو رغبة الجميع في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تتكلل الجهود الجارية بتحقيقه هذه المرة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وقال الأمير مخاطبًا الرئيس الأمريكي “أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة”، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة للعمل المشترك مع واشنطن في سبيل حل النزاعات، بما في ذلك الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما أشار الأمير تميم إلى استعداد قطر لمشاركة خبراتها في تنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم الأمنية الأمريكية التي تستعد لتأمين بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

ترامب: يمكننا العمل معا من أجل السلام

ومن جانبه، قال ترامب إن العلاقة مع أمير قطر تمتد لسنوات طويلة، معربًا عن ثقته في إمكان العمل المشترك بين الطرفين لإحلال السلام في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

وأضاف “نحن أصدقاء منذ فترة طويلة، وما نقوم به معًا أمر جيد وسنواصل البناء عليه”.

سمو الأمير يتقدم مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله مطار حمد الدولي في زيارة دولة للبلاد تستغرق يومين#قنا #قطر #زيارة_ترامب_إلى_قطرhttps://t.co/AS8gjtcaem pic.twitter.com/e31xncWkrb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 14, 2025

ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى الدوحة، محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض.

وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي حيث كان أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي.

وجولة ترامب إلى الخليج تعد الأولى له في ولايته الثانية التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتواصل هذه الجولة حتى الجمعة، وتشمل أيضا الإمارات الخميس، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية.