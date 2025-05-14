بيان من جيش الاحتلال بشأن اغتيال حسن إصليح

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزاعمه بأن الصحفي حسن إصليح، الذي اغتاله صباح يوم الثلاثاء، عنصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس).

وادعى الجيش في بيان، في وقت متأخر الثلاثاء، إن حسن كان أحد عناصر لواء خان يونس وشارك في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وزعم البيان أن حسن كان يعمل تحت غطاء صحفي وكصاحب شركة إعلامية.

وفي تسجيل صوتي نشرته الجزيرة مباشر، تحدث حسن عن تغطيته لليوم الأول من معركة “طوفان الأقصى”، قائلا إنه لم يشارك في الأحداث وقام بتغطيتها كأي صحفي يوثق ما يجري.

وأضاف أنه كان نائما في منزله في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، واستيقظ على صوت الصواريخ، وصعد إلى سطح منزله لتصوير بعض المقاطع ثم أرسلها إلى وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية دون أن يعلم حقيقة ما يجري.

مباشر من داخل مستوطنات غلاف غزة pic.twitter.com/bdBQc4BMBJ — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 7, 2023

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي حسن إصليح بعد قصف مجمع ناصر الطبي، الذي كان يعالج فيه من إصابته إثر محاولة اغتيال سابقة في أبريل/نيسان الماضي.

واستشهد 215 صحفيا فلسطينيا منذ بداية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.