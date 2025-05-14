تجدد الاشتباكات في طرابلس.. رفع درجة التأهب وتعليق الملاحة بمطار معيتيقة الدولي (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الحكومة وقوات جهاز دعم الاستقرار، صباح اليوم الأربعاء.

رفع درجة التأهب وتعليق الدراسة في جامعة طرابلس

وأعلن الهلال الأحمر في طرابلس رفع درجة التأهب إلى المستوى الأقصى في العاصمة ضمن إجراء احترازي لتعزيز جاهزية الاستجابة لأي طارئ.

كما أعلنت جامعة طرابلس الليبية تعليق الدراسة اليوم جراء توتر أمني وتحركات عسكرية في العاصمة.

تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة

وأفاد مدير مطار معيتيقة الدولي إبراهيم فركاش للجزيرة مباشر، بتعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن مؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وإن الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني.

مقتل عبد الغني الككلي

وكان مراسل الجزيرة مباشر في ليبيا قد أفاد بأن عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، قُتل في تبادل لإطلاق النار جنوبي العاصمة طرابلس، مساء الاثنين.

وأكد مصدر أمني للجزيرة مباشر مقتل الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، في معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين، وهو معسكر تابع للقوة “444” التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن العملية العسكرية تمثل “إنجازا كبيرا في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة على العاصمة”، معتبرا في بيان صحفي أن ما تحقق “خطوة حاسمة” نحو إنهاء “المجموعات غير النظامية”.

ويعد جهاز دعم الاستقرار من أقوى التشكيلات المسلحة التي كانت تسيطر على مواقع حكومية وحيوية في طرابلس. ويشير مراقبون إلى أن تزايد نفوذ هذه المجموعات كان يمثل تهديدا لسلطة الدولة وقدرتها على فرض الأمن في العاصمة.