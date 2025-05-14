ترامب لدى وصوله الدوحة: الرئيس السوري رائع ونريد إعطاء دمشق فرصة للبقاء (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قررت رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أنه أبلغ إسرائيل بهذا القرار وأوضح لهم أسبابه، مشددًا على أن واشنطن “تريد إعطاء سوريا فرصة للبقاء على قيد الحياة وتحقيق العظمة”.

وأوضح ترامب، في تصريحات لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، خلال جولته الخليجية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح الباب أمام فرص سياسية واقتصادية جديدة أمام دمشق، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع “رجل رائع ولديه فرصة جيدة لصناعة مستقبل مختلف لسوريا”.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس ترامب:

أبلغنا إسرائيل برفع العقوبات عن سوريا وشرحت لهم أسباب القرار.

نريد إعطاء سوريا فرصة للبقاء وتحقيق العظمة.

الرئيس السوري أحمد الشرع رجل رائع ولديه فرصة جيدة.

نأمل أن تنضم سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيمية.

جهودنا ساهمت في الحفاظ على حياة الرهائن في غزة.

نجحنا في إخراج عيدان ألكسندر من غزة، وهذا إنجاز مهم.

لدي علاقة جيدة مع دول الخليج، وما نقوم به يصب في مصلحة المنطقة.

نأمل أن تتخذ إيران القرار الصحيح بشأن ملفها النووي، وإلا فالعواقب لن تكون جيدة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الفيديو.

وناقش القادة خلال الاجتماع ملفات عدة، أبرزها رفع العقوبات عن سوريا، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتوسيع التعاون في “مكافحة الإرهاب”، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات السورية الأمريكية.