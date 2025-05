ترامب يلتقي الشرع في الرياض على هامش القمة الخليجية الأمريكية.. هذا أبرز ما جاء به (شاهد)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش القمة الخليجية الأمريكية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم عقد اللقاء في بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وترامب، والشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -مشاركًا عبر اتصال هاتفي. وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب الشرع عن شكره وتقديره لقرار ترامب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن “هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها”. وحضر الاجتماع مسؤولين من الطرفين، بينهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، أن اللقاء تناول بشكل رئيسي أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث شدد ولي العهد السعودي على أن رفع العقوبات يشكّل خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان، أعرب ترامب عن التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، فيما عبّر الشرع عن تقديره للدعم الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن سوريا تمضي بثقة نحو المستقبل.

وتطرق اللقاء إلى أفق الشراكة السورية الأمريكية في “مكافحة الإرهاب”، وتعزيز التعاون المشترك للقضاء على الجماعات المسلحة غير السورية، وعلى رأسها تنظيم الدولة، وغيرها من التهديدات التي تعيق جهود الاستقرار.

كما دعا الشرع خلال لقائه ترامب، الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا.

وختم البيان بالإشارة إلى أن وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة، أسعد الشيباني وماركو روبيو، سيعقدان اجتماعاً مرتقباً لمتابعة التنسيق الثنائي والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء.

وبدوره، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الذي شارك في اللقاء “نشارك هذا الإنجاز شعبنا السوري الذي ضحى لأجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق”. وأضاف “الآن بدأ العمل نحو سوريا العظيمة، والحمد لله رب العالمين”.

وعبّر الشيباني عن شكره للسعودية على دورها في دعم مساعي رفع العقوبات، معتبرا قرار ترامب “نقطة تحول محورية” للشعب السوري في طريق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأكد أن سوريا مستعدة لبناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة.

وبدورها، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم عبر حسابها على منصة إكس، بيانًا حول اللقاء الثلاثي الذي جمع ترامب بالشرع والأمير محمد بن سلمان، بمشاركة أردوغان عبر اتصال هاتفي.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0

— Karoline Leavitt (@PressSec) May 14, 2025