تطاير مواطنين واشتعال النيران.. صور حصرية للحظة استهداف مستشفى غزة الأوروبي (شاهد)

شهدت ساحة مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشاهد مروعة لحظة سقوط صاروخ بالقرب منها، حيث وثّق مقطع فيديو خاص لحظات تطاير المواطنين وسط حالة من الهلع واشتعال النيران في المكان، مما أثار موجة غضب واستنكار شعبي واسع.

وفجر اليوم الأربعاء، شهدت غزة سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من شمال القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، في تصعيد جديد يفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ووفقًا لمراسل الجزيرة مباشر، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 5 منازل سكنية شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 54 فلسطينيا، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل طال البنية التحتية المدنية.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن نحو 50 شهيدا معظمهم من الأطفال، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، قد وصلوا منذ ساعات الفجر إلى المستشفى الإندونيسي بشمال القطاع، وسط أوضاع طبية متدهورة ونقص حاد في الإمكانات والمستلزمات.

70 شهيدا منذ فجر الأربعاء

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مؤكدة استمرار المجازر بحق المدنيين العزل.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أكدت الوزارة أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 20 شهيدا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 125 إصابة مختلفة.

كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بلغت 70 شهيدًا وعشرات الجرحى، نتيجة المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52928 شهيدا و119846 مصابا، في حين بلغ عدد الضحايا منذ 18 مارس/آذار 2025 فقط، نحو 2799 شهيدا و7805 مصابين، مما يعكس شراسة التصعيد الأخير.

وتأتي هذه المجازر عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجود حاليا بالشرق الأوسط، بأن الشعب الفلسطيني في غزة “يستحق مستقبلا أفضل”.