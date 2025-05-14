ثالث هجوم خلال 24 ساعة.. تعطيل الملاحة في مطار بن غوريون والاحتلال يحذر اليمن “أخلوا هذه الموانئ فورا” (شاهد)

في تطور أمني لافت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ليكون الثالث خلال أقل من 24 ساعة، وفقًا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق وسط إسرائيل، القدس، ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ما أثار حالة من الهلع بين السكان ورفع حالة التأهب في صفوف الأجهزة الأمنية والمدنية.

وأفادت القناة 12الإسرائيلة بتعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.

أخلوا الموانئ فورا

وفي أول رد فعل رسمي على الصواريخ اليمنية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه بمنصة إكس “تحذير مهم ومتكرر لكل الموجودين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي: ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة وميناء الصليف”.

وأضاف “نحثكم على إخلاء هذه الموانئ حتى إشعار آخر”.

ويأتي هذا التحذير في ظل توقعات بردود عسكرية إسرائيلية موسعة على البنية التحتية اليمنية، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية التي يعتقد أنها تستخدم كنقاط انطلاق للهجمات الصاروخية.

#عاجل تحذير مهم ومتكرر لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف 🔴نحثكم على اخلاء هذه الموانئ حتى إشعار آخر🔴 نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث… pic.twitter.com/sqdQhvVdWt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2025

هجوم باليستي جديد

وكان أدرعي، قد قال في منشور سابق “قبل قليل تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن، وسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد”.

الهجوم الجديد يأتي في سياق سلسلة من الضربات التي تنفذها جماعة أنصار الله اليمنية، التي تؤكد استمرار استهدافها لإسرائيل “دعما للشعب الفلسطيني في غزة“، في وقت تتصاعد فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وردا على الضربات اليمنية، شنّت القوات الإسرائيلية غارات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة، استهدفت مطار صنعاء الدولي، ومنشآت حيوية، ومرافق خدمية.

ترامب وأنصار الله

تتزامن هذه الأحداث مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، والذي أعلن قبل أيام عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة أنصار الله، يقضي بوقف هجماتهم على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

لكن أنصار الله أكدوا أنهم سيواصلون قصف إسرائيل، موضحين أن “اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل دعمهم لغزة، ولن يتوقفوا عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة طالما استمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع”.