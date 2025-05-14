شاهد: جرحى يغادرون مجمع الشفاء في غزة بعد تهديد الاحتلال

غادر جرحى ومرضى “مجمع الشفاء” غرب مدينة غزة بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء عدد من المناطق في حي الرمال الجنوبي شمالي قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وبدت أسرة المستشفى خالية، فيما تجمع مصابون ومرضى أمام المجمع انتظارا لمغادرته.

كما رصدت الجزيرة مباشر نزوح للسكان من منطقة الجامعات ومنطقة غرب غزة بعد تهديدات جيش الاحتلال.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المناطق التي طلب جيش إخلائها تضم 7 مراكز إيواء للنازحين، وتشمل مجمع الشفاء الطبي والجامعة الإسلامية.

وأضاف أن الاحتلال شن غارة على مبنى كلية التدريب الشرطية، غربي مدينة غزة، مما دفع الكثير من الأهالي إلى مغادرة المنطقة والنزوح مجددا.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة في بيان إن “ما ورد من مزاعم لجيش الاحتلال في إعلان تهديد المواطنين هي مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة” و”ادعاءات باطلة ومحاولات لتبرير جريمته في تشريد المواطنين الآمنين في منازلهم في إطار سياسة الاحتلال للضغط على المدنيين”.

وحملت الوزارة الاحتلال “المسؤولية عن هذه الجريمة بتشريد المواطنين من مناطق سكناهم ونزوحهم دون أي مبرر في جريمة مخالِفة لكل قواعد القانون الدولي”، مشيرا إلى أن هذه المناطق “تتركز فيها أعداد كبيرة من النازحين في مراكز الإيواء”.