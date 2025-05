طرابلس على صفيح ساخن.. اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات دموية (فيديو)

توصلت الأطراف العسكرية المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري ليبي لـ”الجزيرة مباشر”، وذلك بعد تصعيد دموي شهدته العاصمة خلال اليومين الماضيين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتسبب في تعليق الدراسة وإيقاف حركة الملاحة الجوية.

غير إن مراسل الجزيرة مباشر قال إنه ما زالت أصوات الاشتباكات تسمع بوضوح في منطقة السراج والسياحية غرب طرابلس.

وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، إشرافها المباشر على التمركزات الحالية للقوى النظامية العازلة في محاور التماس بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التهدئة وحماية المدنيين بعد أيام من التوتر العسكري والاشتباكات الدامية.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها تحذر من أي تحركات عسكرية خارج الأطر الرسمية، مؤكدة استعدادها التام لـ”التعامل الحازم” مع أي خروق تهدد استقرار العاصمة.

واندلعت المواجهات المسلحة بعد مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار، باشتباكات جنوبي العاصمة، وهو ما فجر صراعًا بين الكتيبة 444، وقوة الردع، إلى جانب تشكيلات مسلحة أخرى، أبرزها “القوة المشتركة مصراتة” والكتيبة 111.

في أعقاب العملية، سيطرت الكتيبة 444 على معظم مقرات جهاز دعم الاستقرار، واستولت “القوة المشتركة” على مقرات الأمن الداخلي والخارجي في شارع الجمهورية، مما دفع بقية التشكيلات المسلحة إلى إعادة الانتشار والرد.

وعُقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وآمر الكتيبة 444 محمود حمزة، أسفر عن إصدار قرارات وُصفت بأنها مفصلية، أبرزها حل جهاز الشرطة القضائية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدبيبة في بيان صحفي أن العملية العسكرية تمثل “إنجازًا كبيرًا في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة”، مشيرًا إلى أنها “خطوة حاسمة لإنهاء المجموعات غير النظامية”.

ورغم هذه التطورات، اندلعت اشتباكات جديدة مساء الثلاثاء، واستعادت قوة الردع السيطرة على عدة مواقع من بينها سوق الجمعة، والأمن الخارجي، وعدد من التمركزات في عين زارة والفرناج، مما دفع الكتيبة 444 إلى التراجع إلى مناطقها الأصلية في أبوسليم وشارع الزاوية.

في خضم التصعيد، تحركت آليات عسكرية من الزاوية باتجاه العاصمة لدعم قوة الردع، وهاجمت مواقع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، مما زاد من حدة الاشتباكات، خصوصًا في المناطق الغربية مثل السياحية وحي الأندلس.

على إثر تفاقم الاشتباكات، أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة، ورفع الهلال الأحمر درجة التأهب القصوى. كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الرئيسي في العاصمة.

وانتشرت شائعات عن تحركات لقوات تابعة للمشير خليفة حفتر نحو طرابلس، لكن مصادر عسكرية نفتها مؤكدة أن تلك القوات انتقلت إلى سرت للمشاركة في احتفالات “عيد الكرامة” فقط.

من ناحيتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد السريع للعنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت في بيان من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.

UNSMIL condemns the rapid escalation of violence in Tripoli and the mobilization of forces in other parts of the country. It warns that the situation could quickly spiral out of control. The Mission is deeply alarmed by reports of civilian casualties. UNSMIL reiterates it calls… pic.twitter.com/iuEIQyOogo

— UNSMIL (@UNSMILibya) May 14, 2025