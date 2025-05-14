كمين “حي التنور”.. القسام تفتح “أبواب الجحيم” على قوتين إسرائيليتين في رفح (شاهد)

كشفت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفاصيل عملية نوعية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات “أبواب الجحيم” المرتبطة بمعركة طوفان الأقصى المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاء في بيان القسام أن العملية وقعت يوم 8 مايو/ أيار الجاري في حي التنور، واستهدفت قوتين “صهيونيتين” عبر تفجير عبوات شديدة الانفجار وقذائف مضادة للأفراد والدروع، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

رصد دقيق وتنفيذ مزدوج

وبثت القسام مقطع فيديو يوثق مسرح العملية، ويُظهر مخططًا هندسيًا لتمركزات قوات الاحتلال على شارع 18 والمباني التي جرت فيها عمليتا الاستهداف قرب خزان التنور.

تبدأ العملية الأولى باستهداف قوة هندسية كانت داخل أحد المباني، جهزته القوات لتفجيره، لكن القسام باغتتهم بقذائف دقيقة ومباشرة أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي العملية الثانية، تم رصد 5 جنود إسرائيليين أثناء تحركهم راجلين، ليُفجَّر فيهم لغم أرضي مُعد مسبقًا عن بُعد.

رافق المشاهد تعليق صوتي من أحد مقاتلي القسام يقول فيه “الله.. تفجير مش طبيعي.. المنطقة اتحرقت حرق.. نار نار” فيما قال آخر “وسيبقى لواء رفح مقبرة للغزاة”.

قتلى في صفوف الاحتلال

وبعد العملية بساعات، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين في كمين بمدينة رفح، وهما: الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ من كتيبة الهندسة “605”، وحدة “باراك 88″، والرقيب يام فريد، مقاتل من لواء جولاني.

كما تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن خسائر أخرى لم تُعلن رسميًا، وسط تكتُّم عسكري إسرائيلي حول حجم الإصابات والخسائر الدقيقة في محور رفح.