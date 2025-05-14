ما حقيقة اغتيال محمد السنوار؟ هذا ما كشفته التقديرات الإسرائيلية بعد عملية في غزة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجد صعوبة في تأكيد نجاح محاولة اغتيال محمد السنوار، شقيق قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار، والقيادي البارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأضافت الصحيفة أنه “لا يقين، ولا حتى تفاؤل” يسود الأوساط الأمنية في إسرائيل بشأن نتائج العملية الجوية العنيفة التي نُفذت أمس الثلاثاء على مجمع تحت الأرض في خان يونس جنوبي قطاع غزة، رغم كونها من أكبر الضربات التي شنها جيش الاحتلال حتى الآن.

9 قنابل خارقة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الهجوم نُفذ بإلقاء 9 قنابل خارقة للتحصينات على ما زعمت إسرائيل أنه مجمع قيادة وسيطرة لحماس، يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وقالت إن هجوم خان يونس استهدف محمد السنوار “ولا نزال غير متأكدين من نجاح عملية الاغتيال”.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أمس بأن الهدف الرئيسي للعملية هو تصفية محمد السنوار، مشيرة إلى “تفاؤل حذر” لدى الجيش. وقال موقع “واللا” العبري إن مصادر استخبارية ترجّح أن السنوار كان موجودًا في الموقع لحظة القصف، إلى جانب قيادات أخرى في الحركة.

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف إحدى ساحات المستشفى الأوروبي بخانيونس. موقع الاستهداف كان هنا: 31°18'10.7"N 34°19'09.6"E الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجيش قصف مجمعا تحت الأرض في خان يونس بهدف اغتيال محمد السنوار pic.twitter.com/lapfAQR17I — Hadi kharrat (@hadikhraat) May 13, 2025

تزامنت مع خطاب ترامب

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية تمّت دون إبلاغ مسبق للإدارة الأمريكية، بسبب “عنصر المفاجأة”، ووقعت بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابًا في السعودية.

واعتُبرت الضربة نسخة مكرّرة من أسلوب استهداف الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

פרטים נוספים על ניסיון החיסול של מוחמד סינוואר בחאן יונס: – גורמי המודיעין ביצעו פעולות רבות כדי להגיע לרמה הכי גבוהה שאפשר של ודאות שאין חטופים ביעד שהותקף. גורם ביטחוני אומר לנו: אין אף פעם 100%, אבל עיקר העיסוק שלנו ביעד היה כדי לוודא את הנושא הזה. – ניסיון החיסול מוגדר… pic.twitter.com/WnGf1YJEXK — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) May 13, 2025

مجزرة في المستشفى الأوروبي

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 34 فلسطينيا بينهم مرضى وأطقم طبية، وإصابة أكثر من 70 آخرين. كما استشهد الصحفي حسن إصليح بهجوم منفصل على مجمع ناصر الطبي.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي ضمن سلسلة من الضربات التي طالت حتى الآن 38 مستشفى و 164 منشأة صحية في غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلف أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

"الأرض انشقت وبلعت الناس.. عشنا أهوال يوم القيامة"

عن مجزرة المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس تتحدث هذه المكلومة

ولكن العالم ألِف مكانه في مقاعد المتفرجين. pic.twitter.com/zgADTuQHn7 — ليلى الطرابلسي (@Trabelsyleila) May 13, 2025

ملف الأسرى

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نجاح تصفية السنوار، إن تأكد، قد يُحدث اختراقًا في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.

في المقابل، لم تصدر حماس أي تعليق رسمي حول مصير محمد السنوار، وقد تصدّر اسمه قوائم البحث الأكثر تداولًا على غوغل ومنصات التواصل خلال الساعات الماضية.