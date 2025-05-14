سياسة|قطاع غزة

ما حقيقة اغتيال محمد السنوار؟ هذا ما كشفته التقديرات الإسرائيلية بعد عملية في غزة

محمد السنوار داخل أحد الأنفاق في تسجيل نشره الجيش الإسرائيلي (مواقع التواصل)
14/5/2025-|آخر تحديث: 11:47 AM (توقيت مكة)

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجد صعوبة في تأكيد نجاح محاولة اغتيال محمد السنوار، شقيق قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار، والقيادي البارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأضافت الصحيفة أنه “لا يقين، ولا حتى تفاؤل” يسود الأوساط الأمنية في إسرائيل بشأن نتائج العملية الجوية العنيفة التي نُفذت أمس الثلاثاء على مجمع تحت الأرض في خان يونس جنوبي قطاع غزة، رغم كونها من أكبر الضربات التي شنها جيش الاحتلال حتى الآن.

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9 قنابل خارقة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الهجوم نُفذ بإلقاء 9 قنابل خارقة للتحصينات على ما زعمت إسرائيل أنه مجمع قيادة وسيطرة لحماس، يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وقالت إن هجوم خان يونس استهدف محمد السنوار “ولا نزال غير متأكدين من نجاح عملية الاغتيال”.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أمس بأن الهدف الرئيسي للعملية هو تصفية محمد السنوار، مشيرة إلى “تفاؤل حذر” لدى الجيش. وقال موقع “واللا” العبري إن مصادر استخبارية ترجّح أن السنوار كان موجودًا في الموقع لحظة القصف، إلى جانب قيادات أخرى في الحركة.

تزامنت مع خطاب ترامب

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية تمّت دون إبلاغ مسبق للإدارة الأمريكية، بسبب “عنصر المفاجأة”، ووقعت بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابًا في السعودية.

واعتُبرت الضربة نسخة مكرّرة من أسلوب استهداف الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

مجزرة في المستشفى الأوروبي

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 34 فلسطينيا بينهم مرضى وأطقم طبية، وإصابة أكثر من 70 آخرين. كما استشهد الصحفي حسن إصليح بهجوم منفصل على مجمع ناصر الطبي.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي ضمن سلسلة من الضربات التي طالت حتى الآن 38 مستشفى و 164 منشأة صحية في غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلف أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ملف الأسرى

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نجاح تصفية السنوار، إن تأكد، قد يُحدث اختراقًا في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.

في المقابل، لم تصدر حماس أي تعليق رسمي حول مصير محمد السنوار، وقد تصدّر اسمه قوائم البحث الأكثر تداولًا على غوغل ومنصات التواصل خلال الساعات الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

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