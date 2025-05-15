ترامب: لدي تصورات جيدة جدا لغزة وسأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يود أن “تأخذ الولايات المتحدة قطاع غزة وتحوله إلى منطقة حرية”، مشيرًا إلى أن لديه “تصورات جيدة جدا” للقطاع المحاصر.

وأضاف ترامب “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة لجعلها منطقة حرية وسأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة”.

ووصل ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي قادما من العاصمة القطرية الدوحة، في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات.

السيطرة على غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في الرابع من فبراير/شباط الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة مثيرة للجدل تتعلق بقطاع غزة.

وصرّح ترامب بأن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة” على غزة وتحوّلها إلى “منطقة حرية”، مشيرًا إلى إمكانية إعادة تأهيلها اقتصاديا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.

وأثارت هذه التصريحات ردودا دولية غاضبة، حيث اعتُبرت بمثابة دعوة إلى تهجير سكان غزة قسرًا.

وفي مارس/آذار الماضي، تراجع ترامب عن هذه التصريحات، مؤكدًا أنه “لا أحد سيُطرد من غزة”.

ورغم هذا التراجع، فإن التصريحات الأولية لترامب أثارت قلقًا واسعًا بشأن نية الولايات المتحدة اتجاه مستقبل غزة، خاصة في ظل دعم نتنياهو للخطة، حيث وصفها بأنها “قد تغير التاريخ”.