“علاقتنا مميزة ولا يمكن لأحد أن يفسدها”.. ترامب يشيد بدور أمير قطر في المفاوضات مع إيران (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر أدت دويا محوريا في تجنيب إيران ضربة قاسية، مضيفا أن “على إيران شكر أمير قطر شكرا عظيما، فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس قطر”.

وأشار ترامب خلال لقاء مع رجال الأعمال القطريين في الدوحة إلى أن “إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربة لهم”.

علاقتنا مع قطر مميزة

وأشاد ترامب بـ”العلاقة المميزة” بين بلاده وقطر، مؤكدا أنه يعمل يوميا لساعات طويلة “بدافع إعجابي بأشخاص مثل أمير قطر”.

وأضاف: “أشكر الشيخ تميم لأنه قدم لنا الكثير، ولدينا رؤية اقتصادية واستراتيجية مشتركة”. وتابع “علاقتنا مع قطر مميزة ولا يمكن لأحد أن يفسدها”.

وكشف ترامب عن صفقات مرتقبة مع دول الخليج بقيمة تصل إلى 4 تريليونات دولار، مؤكدًا أن “جولته الخليجية قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات الاقتصادية الأمريكية”.

اتفاق نووي جديد مع إيران

وقال ترامب إن بلاده “قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي”، مضيفا “أريد أن تصبح إيران دولة كبيرة، ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي”.

وأكد أن الوساطات الإقليمية، وعلى رأسها الدور القطري، ساهمت في تهدئة التصعيد، مرجحا الإعلان عن نتائج قريبة.

أنصار الله واليمن

رغم التقدم في التهدئة، لم يستبعد ترامب استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله في اليمن في حال خرق الاتفاق. وقال: “نتعامل مع الحوثيين، وهذا جيد حتى الآن، لكن إذا هاجموا، فسنرد بقوة”.

زيارة ترامب لتركيا

أوضح ترامب أن زيارة محتملة لتركيا غدا الجمعة ما زالت على الطاولة، وأنها ستكون مرهونة بتقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وقال “نريد أن ننهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسنرى ما يمكن أن يحدث في المفاوضات الجارية؟”.

وأضاف ترامب “إذا حدث أي تقدم ملموس، فسأذهب إلى إسطنبول”.

أمريكا والصين

واختتم ترامب كلمته بالإشارة إلى التفوق العسكري الأمريكي، مؤكدًا: “خصصنا قرابة تريليون دولار لموازنتنا الدفاعية لأنني أومن بالسلام عبر القوة”.

وأضاف أن “الصين تحاول استنساخ الطائرة المقاتلة “إف-22″، لكنه أعرب عن ثقته بتقدم بلاده في مجالات التكنولوجيا والدفاع.