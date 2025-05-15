شاهد: مولود يبتسم ويرفع شارة النصر في غزة.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مولودا يقال إنه من غزة، يبدو في الفيديو وهو يبكي ثم يبتسم ويرفع شارة النصر بكلتا يديه، وسط تعليقات اعتبرت المشهد “بشرى خير” للفلسطينيين.

وتحقق فريق الجزيرة مباشر من المقطع الذي حصد أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة وآلاف التفاعلات منذ نشره في 14 مايو/أيار 2025، ليتبين أنه مضلِّل، وأن الفيديو منشأ بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا علاقة له بغزة أو الأحداث الجارية هناك.

ولوحظ أن الصفحة التي نشرت الفيديو سبق أن نشرت مواد بصرية أخرى منتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحاكي مواقف إنسانية مؤثرة دون أي صلة بالواقع أو بالوقائع الفلسطينية.

يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في انتشار مقاطع الفيديو المزيفة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل، في ظل تطور هذه التقنيات وقدرتها على إنتاج مشاهد واقعية يصعب على الجمهور اكتشاف تزييفها.