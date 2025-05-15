حماس: نتنياهو يريد حربا بلا نهاية رغم جهود الوسطاء وزيارة ترامب للمنطقة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس بيانًا اتهمت فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود الوسطاء وإدامة الحرب على قطاع غزة، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وقالت الحركة في بيانها إن “الاحتلال الصهيوني يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري على المدنيين الأبرياء”، مؤكدة أن نتنياهو “يريد حربًا بلا نهاية ولا يكترث لمصير أسراه”.

تعنت نتنياهو

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت أمس الأربعاء إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى خلال وجوده في العاصمة القطرية الدوحة عدة اتصالات مباشرة مع نتنياهو لإقناعه بمنح وفده المفاوض صلاحيات أوسع، والقبول ببعض شروط الوساطة، لكنه قوبل بالرفض التام.

يأتي ذلك بينما تبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودًا كبيرة لإحياء مسار التهدئة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة الإسرائيلية، لا سيما من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

التصعيد يتواصل

ميدانيا صعد الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مستهدفا مناطق متفرقة من بينها محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأسفرت الهجمات الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع زيارة ترامب، عن مجازر دامية راح ضحيتها ما لا يقل عن 94 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

الاحتلال يتاجر بالوقت والدم

وفي بيانها، أكدت حماس أن “إصرار حكومة الاحتلال على التفاوض دون وقف العدوان، وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء، يكشف جوهر العقلية الإجرامية لهذا الكيان”، الذي يسعى ـبحسب تعبيرهاـ إلى “شراء الوقت لمواصلة الحرب”.

وأضافت: “إن العالم يريد وقفًا شاملًا للحرب، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى”، مشيرة إلى أن نتنياهو “لا يشكل خطرًا على الفلسطينيين فحسب، بل على المنطقة والعالم بأسره”.