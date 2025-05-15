شاهد: أول كلمة للرئيس السوري أحمد الشرع بعد إعلان ترامب رفع العقوبات

أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشرع، في كلمة مصورة، إن القرار فتح “نافذة الأمل على مستقبل واعد”، لكنه حذر من أن “سوريا مكبلة بأعباء الماضي”.

وأكد الرئيس السوري التزام بلاده “بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة”.

ورحب الشرع بجميع المستثمرين من السوريين والأشقاء والأصدقاء حول العالم، داعيا إياهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

“قرار تاريخي وشجاع”.. الشرع: وحدة السوريين وتضحياتهم كان لها أثر كبير في التأثير بالرأي العالمي تجاه #سوريا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/X2clwGfSX1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2025

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع: