في ذكرى النكبة.. 10 آلاف أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء في سجون الاحتلال

في الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا حذر فيه من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، معتبرًا المرحلة الراهنة الأشد دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسّع الانتهاكات في السجون الإسرائيلية.

عنف غير مسبوق ضد الأسرى

ووفق البيان، فإن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس انتهاكات ممنهجة أفضت إلى استشهاد 66 أسيرًا منذ بداية الحرب على غزة، و303 شهداء منذ عام 1967.

وأشار إلى وجود العشرات من معتقلي غزة في حالة إخفاء قسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

اعتقالات جماعية دون تهم

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتُقل أكثر من 17 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وتُقدَّر أعداد المعتقلين في غزة بالآلاف، وسط غياب أي رقابة أو محاسبة.

ويواصل الاحتلال احتجاز أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني، بينهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، إضافة إلى 3577 معتقلا إداريا بدون تهمة أو محاكمة.

الإضراب سلاح الأسرى

ورغم العقوبات الجماعية، أكد نادي الأسير أن الأسرى لا يزالون يشكلون ركيزة في النضال الوطني، ويواصلون مقاومتهم من خلف القضبان عبر الإضرابات والتمردات اليومية.

وأضاف أن منظومة الاحتلال تحاول تغييب دورهم التاريخي في الصراع، لكنها فشلت أمام إرادتهم وصمودهم.

نكبة بأدوات متجددة

واعتبر البيان أن السياسات الحالية امتداد لنكبة 1948، موضحًا أن الاعتقالات الجماعية جزء من منظومة استعمارية بدأت منذ الانتداب البريطاني، وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن أكثر من مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال منذ عام 1948.

تصعيد متزامن في الضفة وغزة

بالتوازي مع جرائم الاحتلال في غزة، تجاوز عدد الضحايا 173 ألفا بين شهيد وجريح، وصعّد الاحتلال والمستوطنون عدوانهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 966 فلسطينيا وجرح نحو 7 آلاف آخرين.

وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، أكد نادي الأسير أن معركتهم لن تتوقف، وأنهم باقون في قلب المواجهة، يكتبون سطور النضال خلف القضبان، رغم قسوة السجان وضراوة المعركة.