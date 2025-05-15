مجازر في غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين بغارات إسرائيلية عنيفة (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 76 فلسطينيا، بينهم 56 في خان يونس، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأدت الغارات الإسرائيلية أيضا إلى إصابة أكثر من 60 فلسطينيا، معظمهم بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

أين وقعت المجازر؟

استهدف القصف الإسرائيلي عددا من المنازل المكتظة بالسكان، خاصة في خان يونس ورفح، حيث تم قصف منازل لعائلات اللحام والزيتاني والبيوك وكوارع والعمور.

كما امتدت الغارات إلى جباليا في شمال القطاع، حيث أدى قصف منزل لعائلة شهاب إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى.

وامتدت الغارات إلى محيط مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى بئر مياه لعائلة زعرب في المواصي.

وأصدر جيش الاحتلال إنذارات فورية بإخلاء مناطق واسعة من غرب مدينة غزة، شملت مستشفى الشفاء ومراكز إيواء مثل مدارس الكرمل والفرقان، بذريعة وجود “أنشطة إرهابية”.

ووفق مصادر حقوقية، فإن هذه الإخلاءات تهدد حياة الآلاف من المرضى والنازحين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 70 فلسطينيا، بينهم 50 في جباليا، بشمال قطاع غزة، وتشير المعلومات إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ أسابيع وتشكل تصعيدا خطيرا في الهجمات الجوية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كيف يبدو الوضع الإنساني في غزة؟

تشير التقارير إلى أن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني أصبحوا بلا مأوى بسبب تدمير منازلهم، في ظل حصار خانق مستمر منذ 18 عاما.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وتغلق المعابر، مما جعل المجاعة تهدد القطاع بأكمله.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 نحو 173 ألف شهيد وجريح، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.