الشرطة الإسرائيلية: طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، وقوع “عملية طعن” استهدفت أحد أفرادها في البلدة القديمة من القدس، وأسفرت عن إصابته بجروح متوسطة، في حين أطلقت القوات النار على المُنفذ، وأعلنت “تحييده” في المكان.

وأخلت الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وأغلقت بواباته، وقالت في بيان رسمي إنه “عند الساعة 21:12، ورد بلاغ عن حادث طعن في البلدة القديمة بالقدس، قرب باب السلسلة، حيث تعرَّض أحد أفراد الشرطة للطعن من مهاجم، وتم تحييد المُنفذ بإطلاق النار”.

وأضافت أن “قوات معززة من الشرطة توجد في الموقع، ونُقل الشرطي المصاب لتلقي العلاج، وستُنشر تفاصيل إضافية لاحقا”.

من جهته، أوضح الناطق باسم “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف) أن الطواقم الطبية قدَّمت العلاج في المكان لشاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما، وهو المصاب في العملية، مشيرا إلى أنه كان بوعيه وقت تقديم الإسعاف، قبل نقله إلى المستشفى.

مقتل المُنفذ

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن “رجل أمن أصيب بجروح متوسطة في عملية الطعن”، مشيرة إلى أن “المُنفذ قُتل في المكان برصاص قوات الأمن”. ووصفت القناة 12 الحادث بأنه “محاولة تنفيذ عملية طعن”، مؤكدة أنه “لا توجد إصابات أخرى في الموقع”.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحادث وقع في إحدى أكثر المناطق حساسية في البلدة القديمة، قرب باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار مكثف للشرطة في المنطقة.

مباركة لجان المقاومة

وفي أول ردود الفعل، باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية، ورأتها “ردا طبيعيا على جرائم التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة“، مؤكدة أن “جذوة المقاومة ستظل مشتعلة”، وأن “كل الإجراءات والجرائم لن تطفئها”.

وأضافت في بيانها أن العملية تُظهر “الفشل الصهيوني المتراكم في مواجهة مقاومي شعبنا”، داعية إلى تصعيد الانتفاضة والمقاومة في القدس والضفة والداخل الفلسطيني “نصرة لدماء غزة”.

كما أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية بيانا باركت فيه العملية، ووصفتها بأنها “صفعة أمنية جديدة لأجهزة الاحتلال”، مشيرة إلى أنها جاءت “ردا على جرائم الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على القدس والضفة”.

وقالت الحركة إن هذه العملية تؤكد “ترسخ خيار المقاومة” وفشل محاولات القضاء عليها، داعية المقاومين في كل مكان إلى “تكثيف الضربات والعمليات النوعية” ضد الاحتلال.