المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعّد من وتيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانًا حذّر فيه من تصعيد إسرائيلي خطر وغير مسبوق في قطاع غزة، وصفه بأنه أحد أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تستخدم سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل للمناطق السكنية والبنى التحتية بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني.

مجازر جماعية شمالي القطاع: الأطفال والنساء في مرمى النيران

ووثّق المرصد استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا خلال أقل من 12 ساعة شمالي القطاع، إثر قصف إسرائيلي عنيف طال 10 منازل سكنية في جباليا وبيت لاهيا.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، في حين استهدفت قوات الاحتلال المدنيين الفارين من القصف في مناطق مثل “عزبة عبد ربه”، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من النساء والأطفال.

محو المدن من الوجود

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل تدمير ما تبقى من مبانٍ تضررت جزئيًا في هجمات سابقة، ويستكمل عمليات تسوية الأحياء بالأرض، خصوصًا شرقي خان يونس ورفح، بمشاركة شركات إسرائيلية مدنية، في محاولة متعمدة لـ”محو المدن بالكامل”، بما يتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها علنًا إلى تدمير بيوت غزة وإجبار سكانها على الرحيل، وهي سياسة وصفها المرصد بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وأكد المرصد أن استخدام قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب، وفي غياب أي مبرر عسكري، يجعل المدنيين الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

ولفت إلى أن سياسة التدمير الشامل ليست جزءًا من أهداف عسكرية مشروعة، بل تشكّل جزءًا من مخطط لتفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع عودته.

إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في غزة في واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان https://t.co/XthDkLbQBN — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) May 16, 2025

دعوات عاجلة لفرض عقوبات

وطالب المرصد المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية، داعيًا إلى:

فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.

تجميد أصول المسؤولين المتورطين ومنع سفرهم وتعليق الاتفاقيات التجارية.

فتح تحقيقات ضد الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.

إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال عبر القضاء الدولي.

ادعاء الجيش الإسرائيلي بوجود بنية تحتية لفصائل مسلّحة أسفل مستشفيات #غزة يأتي في إطار نمط متكرّر من المزاعم التي استخدمها لتبرير هجماته على المرافق الطبية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، والتي لم يُثبت في أي منها لاحقًا وجود بنى تحتية عسكرية فعليةhttps://t.co/iUJFlvKuZP — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) May 16, 2025

مجازر تستهدف إفشال أي حل

من جانبها، أكدت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم أن الهجمات الوحشية، خصوصًا في شمالي القطاع وخان يونس وبلدة القرارة، أسفرت عن مجازر جديدة استهدفت منازل مكتظة بالمدنيين والنازحين الأبرياء.

واتهمت نتنياهو بـ”قيادة محرقة جديدة” بدوافع سياسية لإنقاذ حكومته المتطرفة وإفشال أي جهود لوقف العدوان.

ودعت لجان المقاومة الدول والمنظمات حقوقية إلى تحرك عربي ودولي شامل وعاجل لوقف ما وصفوه بـ”المحرقة الصهيونية”، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.