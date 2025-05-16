كريم خان.. تحقيق أممي يدفع المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى التنحي مؤقتا عن منصبه

توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ممارسة مهامه مؤقتا بسبب إجراء تحقيق في حقه.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن خان قرر التنحي مؤقتا عن منصبه، مع اقتراب انتهاء تحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي.

وأوضح المكتب أن خان “أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي ينفذه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة”.

وكانت المزاعم قد قُدمت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية والإدارية والتشريعية للمحكمة. ونفى خان هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وفي رسالة وجَّهها خان إلى موظفيه، أكد أنه وضع منصبه قيد المراجعة المستمرة، مشيرا إلى أنه “في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذ قرارا مدروسا بالحصول على إجازة”.

وأضاف أن قراره نابع من “التزام عميق وثابت بمصداقية المكتب والمحكمة، ومن أجل ضمان نزاهة العملية وإنصاف جميع الأطراف المعنية”.

وسُلطت الأضواء على خان، وهو بريطاني الجنسية، في مايو/أيار الماضي، عندما طلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، و3 من أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وتنفي تل أبيب تلك الاتهامات، وتدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتحقق المحكمة -ومقرها لاهاي- في وقائع الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وتلاحق مرتكبيها قضائيا.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر -اشترطت عدم ذكرها بالاسم- أن خان تحدَّث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في ما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من تحقيق خارجي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولم يتضح بعد موعد انتهاء التحقيق.

وقال مكتب خان إن نائبي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيتوليان مهامه في هذه الأثناء.

وكان خان قد تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية إلى التنحي أثناء سير التحقيق.

وأشادت بعض هذه المنظمات غير الحكومية بقراره التنحي مؤقتا، وذكرت أنه دليل على أنه لا أحد فوق القانون.

ونقلت رويترز عن آنيا شايكل، من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، قولها إن “التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة وثقة الضحايا والموظفين والجمهور. وبالنسبة لمن يُعتقد أنهم ضحايا وللمبلغين عن المخالفات، تُعَد هذه أيضا لحظة تقدير وكرامة”.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على خان، يقول خان إنها تعرّض المحكمة نفسها للخطر.