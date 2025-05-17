أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة: حرب نتنياهو على غزة سياسية والضغط العسكري لن يعيد المختطفين (فيديو)

قال أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى حرب أبدية لخدمة مكونات سياسية في حكومته.

وأضاف الأهالي في بيان أن حرب نتنياهو على قطاع غزة “ستتسبب في موت المزيد من المختطفين والجنود”، مؤكدين أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى في القطاع بل سيقتلهم.

وطالب الأهالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد لنتنياهو، وإنقاذ الإسرائيليين من “الدمار المستمر”.

ودعا البيان نتنياهو إلى إنهاء الحرب الآن عبر اتفاق يعيد جميع المختطفين، قائلا إن هذا هو “النصر الساحق”.

وطالب بيان أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة الوفد المفاوض في الدوحة بالتوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب كما جرى في لبنان.