سياسة|قطاع غزة

“اختراع العجلة من جديد”.. انتقادات أممية لخطط توزيع المساعدات في غزة

غزة مجاعة
فلسطينيون في خان يونس جنوبي قطاع غزة يحاولون الحصول على قليل من الطعام (رويترز)
17/5/2025-|آخر تحديث: 08:16 PM (توقيت مكة)

انتقد مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة الحديث عن خطط جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة توم فليتشر في بيان، اليوم السبت، بالسماح للوكالات التابعة للمنظمة الدولية بالدخول بشكل سريع ومؤمَّن إلى قطاع غزة لإنقاذ سكان القطاع.

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وقال فليتشر عبر منصة إكس “دعونا لا نضيع الوقت”، مضيفا أن لدى الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الخبرة والموارد وشبكات التوزيع، ونحو 160 ألف حاوية من المساعدات الجاهزة للتوزيع فور دخولها قطاع غزة.

وأعاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني نشر بيان فليتشر عبر حسابه على إكس، قائلا “لا داعي لاختراع العجلة من جديد. إن إعداد ‘خطط’ جديدة ما هو إلا لفت للانتباه عن الفظائع، وإهدار للموارد”.

وأضاف أن منظمات الإغاثة في قطاع غزة، بما في ذلك الأونروا، جاهزة لتوزيع المساعدات، مؤكدا أن لدى تلك المنظمات الخبرة بشأن الوصول إلى من هم في حاجة ماسّة إليها.

وأشار لازاريني إلى أن المساعدات الخاصة بالأونروا مكدَّسة خارج القطاع، محذرا من أن الطعام سيفسد، والأدوية ستنتهي صلاحيتها.

وقال “يجب رفع الحصار، يجب فتح المعابر، دعونا نقوم بعملنا”.

وقال بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 68 مركزا وتكية لتوزيع الطعام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان أن تعمُّد الاحتلال قصف مراكز توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح حرب”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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