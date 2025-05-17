حماس تعلّق على مخرجات القمة العربية في بغداد

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمخرجات القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد، وثمنت المواقف التي عبَّر عنها القادة العرب، ولا سيما كلماتهم التي طالبت بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وإيقاف العدوان فورا، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأشادت حماس، في بيان رسمي مساء السبت، بما ورد في البيان الختامي للقمة من إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقفه فورا، إضافة إلى الرفض القاطع لسياسة التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتشديد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، فضلا عن رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها التهويد والاستيطان والتجويع.

ودعت حماس إلى ضرورة ترجمة هذه المواقف السياسية إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال “اتخاذ إجراءات وآليات عاجلة لوقف العدوان والمجازر بحق الفلسطينيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، إلى جانب تفعيل خطة التعافي العربي-الإسلامي، وصندوق إعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والجرحى”.

واختتمت الحركة بيانها بتجديد دعمها “أي دعوة مسؤولة تسعى لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية، تكون قائمة على مشروع تحرري جامع، يعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويحقق تطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

مخرجات القمة العربية

وفي وقت سابق اليوم، شددت القمة العربية الـ34 التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد في بيانها الختامي على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة.

وأكدت القمة “مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة، ودعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.

وأدانت القمة “جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قِبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وطالبت القمة بـ”وقف فوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء”، و”ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة” إلى القطاع.

وناشدت القمة مجلس الأمن الدولي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين ووضع سقف زمني لهذه العملية”.

وحضت القمة “المجتمع الدولي والدول ذات التأثير على تحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

كما حث القادة العرب المجتمع الدولي على “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني لإعادة إعمار غزة”.