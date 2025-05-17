سوريون يعتصمون في لاهاي رفضا للعدوان الإسرائيلي (فيديو)

يواصل عدد من السوريين اعتصامهم قرب مقر السفارة الإسرائيلية في مدينة لاهاي الهولندية، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المدن السورية، وللمطالبة برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيرين إلى أن استمرار الغارات يزيد من معاناة المدنيين ويقوض استقرار المنطقة.

وعبَّر المشاركون عن ترحيبهم بالقرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، ورأوه خطوة إيجابية تمثل انفراجة في المشهد الإنساني والاقتصادي السوري.

وقال الناشط السوري محمود الناصر، وهو أحد منظمي الاعتصام المتواصل منذ نحو أسبوع، للجزيرة مباشر، إنهم يطالبون بشكل أساسي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ورفع جميع العقوبات المفروضة على بلادهم.

وشارك في الاعتصام عدد من الطلبة السوريين، واستنكر كل من الطالب حسن إدريس والطالبتين إنجي داود وهلا الحلبي عدم احترام إسرائيل للسيادة السورية وانتهاكها القوانين الدولية.

كما دعا زكريا الحلاق، وهو أحد المشاركين في الاعتصام، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، موجها الشكر لقطر والسعودية وتركيا على دورها الإيجابي وإسهامها في الدفع نحو اتخاذ الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات عن سوريا.

ورأى رجل الأعمال السوري محمد سمهاني أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح من المجتمع الدولي، مطالبا باستمرار الدعم الدولي لبلاده.

من جانبه، أكد الكاتب والسياسي السوري صلاح حنايا عزم المشاركين في الاعتصام على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إنهاء العقوبات الدولية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.