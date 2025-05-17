أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية في بغداد (فيديو)

شددت القمة العربية الـ34 التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد في بيانها الختامي، اليوم السبت، على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة.

وأكدت القمة “مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة، ودعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.

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وأدانت القمة “جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قِبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وطالبت القمة بـ”وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء”، و”ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة” إلى القطاع.

وناشدت القمة مجلس الأمن الدولي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين ووضع سقف زمني لهذه العملية”.

وحضت القمة “المجتمع الدولي والدول ذات التأثير على تحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

كما حث القادة العرب المجتمع الدولي على “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني” لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده في “امتلاك” القطاع.

كما رحب القادة العرب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مؤكدين كذلك “دعمهم وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية”.

وصباح اليوم، انطلقت القمة العربية تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”، مع تصدُّر القضية الفلسطينية جدول الأعمال.

وانعقدت القمة في القصر الحكومي ببغداد، وهي الرابعة التي يستضيفها العراق على مستوى القادة، منذ بدء القمم العادية والطارئة للجامعة العربية عام 1946.

وإلى جانب المسؤولين العرب، حضر الاجتماع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أكد ضرورة “مضاعفة الضغط” على إسرائيل، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة.

من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترامب إلى “بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط” لوقف إطلاق النار في غزة، في حين تعهّد العراق بتقديم 40 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولبنان.

ولفت سانشيز، الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية ويُعَد من أكثر القادة الأوروبيين انتقادا لإسرائيل، إلى أن مدريد ستقدّم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية “الحكم على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية”، ومشروع قرار يطالب إسرائيل “بإنهاء الحصار المفروض على غزة”.

بدوره، قال غوتيريش “أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك”، داعيا إلى “وقف دائم لإطلاق النار الآن”.