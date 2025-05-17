حماس ترد على مطالبة عباس لها بتسليم السلاح (فيديو)

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تسليم سلاح المقاومة لأجهزة السلطة، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا على أرض فلسطين.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريحات للجزيرة مباشر، السبت، إن “حماس ترفض بشكل قاطع دعوة الرئيس عباس لتسليم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا”، مضيفا أن “هذا السلاح هو حق مشروع لشعب يقاوم الاحتلال ويواجه المجازر اليومية”.

ودعا مرداوي الرئيس عباس إلى “الالتفاف حول خيار الشعب والانضمام إلى جبهة المقاومة”، موضحا أن “العودة إلى صفقات جزئية أثبتت فشلها ولم تجلب سوى مزيد من العدوان والمعاناة لشعبنا، لذلك لن نقبل بها مجددا”.

وشدَّد على أن حماس لا ترى في تسليم السلاح حلا بل تفريطا في الحقوق الوطنية وتخليا عن واجب الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وجاء رد حماس عقب تصريحات أطلقها الرئيس محمود عباس خلال كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد، السبت، طالب فيها حركة حماس بـ”التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة وتسليم السلاح لأجهزة السلطة الفلسطينية”، مشددا على ضرورة “إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفق أسس مهنية وبإشراف عربي ودولي”.

وأكد عباس أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”، مضيفا “لن نقبل أحدا في المنظمة لا يلتزم بدولة واحدة، ونظام واحد، وجيش واحد”. كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه “مخاطر وجودية” بفعل ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة.