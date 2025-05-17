كتائب القسام تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في اشتباك بالأسلحة الرشاشة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت وأصابت عسكريين إسرائيليين خلال اشتباك مسلح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الاثنين الماضي، ضمن عملياتها المتواصلة للتصدي لحرب الإبادة والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، قالت القسام “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا الاشتباك المباشر بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ورصد مجاهدونا إصابة ومقتل جنديين من أفراد القوة المستهدفة بتاريخ 12-05-2025”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما أعلنته كتائب القسام.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.